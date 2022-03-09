Пока вы спали: отказ от "Железного купола" на Украине и льготная ипотека для россиян

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

США отказались накрыть Украину «Железным куполом»

Видео дня

Размещение на Украине системы ПВО «Железный купол» связано со значительными трудностями и потребовало бы слишком большой подготовки. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате, YouTube-трансляцию с которых ведет Reuters.

«Скажу только о системе «Железный купол». Нельзя просто щелкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи, которые, как мы думаем, у нас получатся», - пояснила Нуланд.

В Госдуме предложили льготную ипотеку на новостройки

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ выступили с предложением в качестве меры поддержки отрасли выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Об этом пишут «Известия».

По мнению парламентариев, необходимо поддержать отрасль на фоне санкционного давления и основной задачей должно стать обеспечение спроса на новостройки. Для этого предлагается запустить специальную программу, по которой Центробанк РФ должен будет выдавать займы банкам под не более 2%, в качестве залога выступят высоконадежные ипотечные портфели (ВИП).

ДНР и ЛНР взяли под контроль большую часть Донбасса

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик продолжают наступление на Донбассе, взяв под контроль ряд населенных пунктов и продвигаясь к оплоту группировки ВСУ — Краматорску и Славянску. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщают «Известия».

При этом начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что украинские националисты не позволяют покинуть зону боевых действий жителям Краматорска, Дзержинска и Угледара. По его словам, Россия без участия Киева за сутки эвакуировала из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик 5334 мирных жителя.

Европа отказалась поддержать сырьевое эмбарго

Европейские страны на фоне рекордных цен на нефть, газ и алюминий решили не присоединяться к эмбарго США и не прекращать импорт сырья из России. Об этом пишут «Известия».

«Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций. В настоящее время нет другого способа обеспечить энергообеспечение Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности. Поэтому это имеет существенное значение для услуг, представляющих общий интерес, и повседневной жизни наших граждан», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Украинский кризис укрепил позиции Макрона

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, скорее всего, переизберется на второй срок, благодаря попытке выступить миротворцем между Россией и Украиной. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.