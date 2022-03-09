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37 минут назад

Молдавия раскрыла планы по вступлению в НАТО

Алиса Селезнёва

Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к НАТО. Об этом в интервью Euronews заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

В Молдавии уточнили позицию по присоединению к НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что Молдавия — нейтральная страна.

«Действительно, принцип нейтральности прописан в нашей Конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО», - заметила премьер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Однако Молдавия и Грузия оказались присоединиться к санкциям. Глава МИД Молдавии Николай Попеску назвал их «очень сложными решениями для более сильных и процветающих стран».

При этом Молдавия и Грузия почти одновременно попросили ЕС предоставить им статус стран-кандидатов на вступление по ускоренной процедуре.

В мире,Наталья Гаврилица,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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