В Молдавии уточнили позицию по присоединению к НАТО

Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к НАТО. Об этом в интервью Euronews заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она напомнила, что Молдавия — нейтральная страна.

«Действительно, принцип нейтральности прописан в нашей Конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО», - заметила премьер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Однако Молдавия и Грузия оказались присоединиться к санкциям. Глава МИД Молдавии Николай Попеску назвал их «очень сложными решениями для более сильных и процветающих стран».