В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
44 минуты назад

Посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян

Ura.RuUra.Ru

Посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян. Дипмиссия РФ призвала власти США окончить преследование россиян.

Посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с родиной, реализовывать культурные и исторические проекты», — говорится в сообщении посольства РФ в США в Telegram.

В заявлении также отмечается, что официальные лица США игнорируют призывы Кремля обеспечить российской общине права, которые прописаны в первой поправке к конституции страны.

Ранее минюст США выдвинул обвинение против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон. Ей предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения, пишет деловая газета «Взгляд».

После начала спецоперации на Украине многие россияне столкнулись с русофобией в интернете. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Он назвал это вынужденной мерой и отметил, что Россию лишили шансов поступить иначе. Обязательным условием спецоперации является корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

В мире,Министерство юстиции США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители