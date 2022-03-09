Посольство РФ в США потребовало прекратить гонения на россиян

«Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с родиной, реализовывать культурные и исторические проекты», — говорится в сообщении посольства РФ в США в Telegram.

Ранее минюст США выдвинул обвинение против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон. Ей предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения, пишет деловая газета « Взгляд» .

После начала спецоперации на Украине многие россияне столкнулись с русофобией в интернете. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Он назвал это вынужденной мерой и отметил, что Россию лишили шансов поступить иначе. Обязательным условием спецоперации является корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.