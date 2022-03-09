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16 минут назад

Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались общаться с Байденом

Мария Иванова

Белый дом безуспешно пытался организовать телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались общаться с Байденом
Фото: ReutersReuters

По словам источников газеты в странах Ближнего Востока и США, с помощью этих звонков Байден хотел усилить международную поддержку Украины и сдержать рост цен на нефть.

Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман и шейх ОАЭ Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян отклонили просьбы США о переговорах.

При этом, по данным газеты, принц и шейх на прошлой неделе поговорили с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать нефтедобычу и и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и Россией.

WSJ отмечает, что в последние недели Саудовская Аравия и ОАЭ стали «более громко» критиковать американскую политику в Персидском заливе. По версии издания, страны недовольны возобновлением ядерной сделки с Ираном, кроме того, Мохаммед ибн Салман хочет предоставления юридического иммунитета от Вашингтона, так как в США ему грозит несколько судебных исков.

8 марта Байден объявил о новых санкциях против России из-за украинского кризиса. США, в частности, запретили весь импорт российской нефти. Байден отметил, что это решение скажется на потребителях в США и призвал нефтегазовые компании не завышать цены. Около восьми процентов американского импорта нефти поступает из России.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,ОПЕК,
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