В Вашингтоне опасаются попадания хранящихся в украинских биолабораториях патогенов в руки экспертов из РФ и выявления фактов нарушения конвенции о биологическом оружии. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

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24 февраля президент России Владимир Путин после просьб руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. Российский лидер отметил, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После начала спецоперации заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований и ведется работа над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки россиян.

Антонов отметил, что на Украине была сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий, и в ходе спецоперации ВС России «вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы».

«Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Заявления представителя госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», - подчеркнул посол.