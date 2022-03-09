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37 минут назад

Reuters назвал исключение из санкций США против России

Лера Букина

Запрет на импорт в США российской нефти и других энергоресурсов не касается импорта урана для атомных электростанций. Об этом сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

США сделали исключение из санкций против России
Фото: ТАССТАСС

«Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях», — уточняется в материале.

Из-за этого, как отметило агентство, представители энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не вводил запрета на импорт урана из России, несмотря на спецоперацию на Украине.

Также в публикации подчеркивается, что в настоящее время в Соединенных штатах отсутствует производство или переработка урана. В опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей уран не указан. В этой связи сведения собеседника подтверждаются.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты в связи с событиями на Украине. Как отметил он, Вашингтон понимает, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Американцев предупредили о последствиях санкций против России

В мире,Политика,Джозеф Байден,
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