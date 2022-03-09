В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
39 минут назад

США признались в давлении на страны мира ради введения санкций против России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Госдепартамент США поручил американским послам в разных странах мира оказывать давление на местные правительства, чтобы те присоединились к санкциям в отношении России. Об этом заявила замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд, цитату приводит «Интерфакс».

«Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента или госсекретаря, но и на всех уровнях Госдепартамента. Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить ее действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию», — призналась Нуланд.

В США признали наличие биологических лабораторий на Украине

По ее словам, Вашингтон и сейчас продолжает оказывать давление на несколько крупных стран, которые до сих пор не ввели санкции против России. В частности, речь идет о Китае, до сих пор придерживающемся нейтральной позиции. Позиция Пекина по ситуации на Украине неприемлема в нынешней обстановке, считает Нуланд.

В мире,Видео,Виктория Нуланд,Госдеп США,ЕС,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители