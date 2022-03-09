США признались в давлении на страны мира ради введения санкций против России

«Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента или госсекретаря, но и на всех уровнях Госдепартамента. Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить ее действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию», — призналась Нуланд.