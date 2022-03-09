Росгвардия взяла под контроль Запорожскую АЭС

«В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В Росгвардии уточнили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их вывезли с территории АЭС и отпустили по домам.