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36 минут назад

Япония направила снаряжение на Украину через Польшу

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Япония направила снаряжение, палатки и теплую одежду на Украину через Польшу. Об этом сообщает телеканал NHK.

Япония направила снаряжение на Украину через Польшу
Фото: ReutersReuters

По информации медиа, бронежилеты, шлемы, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767, который должен будет доставить их в один из аэропортов Польши, откуда помощь направится на Украину.

В конце февраля Киев письменно уведомил японского министра обороны Нобуо Киси о том, что нуждается в поставках вооружений, в том числе боеприпасов, противотанковых ракет и ракет класса «земля — воздух». Однако в Токио сочли, что отправка на Украину оружия и боеприпасов нарушит принципы, связанные с поставками вооружений за рубеж. В итоге Япония решила передать Киеву гуманитарную помощь и снаряжение.

8 марта глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о закрытии въезда в регион представителям властей Японии. Так он отреагировал на введение Токио санкций против него. Он отметил, что японские власти запретили ему финансовую деятельность в стране, а также заморозили его активы, «которых у него в Японии отродясь не было». Руководитель Чечни подчеркнул, что разрешит властям Японии въезд на территорию республики исключительно для посещения «психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».

В мире,Нобуо Киси,Рамзан Кадыров,Boeing,
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