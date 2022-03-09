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34 минуты назад

ОАЭ и Саудовская Аравия отказались разговаривать с Байденом по телефону

Lenta.ruLenta.ru

Лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отказались говорить по телефону и обсуждать с президентом США Джо Байденом наращивание добычи нефти, чтобы сдержать рост цен на фоне введения Вашингтоном запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

ОАЭ и Саудовская Аравия отказались разговаривать с Байденом
Фото: ReutersReuters

По информации газеты, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались говорить по телефону с американским лидером. При этом отмечается, что на прошлой неделе и шейх, и принц провели разговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает WSJ, ОАЭ и Саудовская Аравия намерены придерживаться плана, одобренного возглавляемыми Россией Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и группой производителей.

По словам должностных лиц, опрошенных газетой, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены «сдержанной» реакцией США на ракетные удары хуситов в Йемене, а также потенциальным восстановлением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитыввет озабоченности двух стран в сфере безопасности.

Кроме того, по информации источников, Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,ОПЕК,
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