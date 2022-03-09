Трамп рассказал о корыстных планах Европы

"Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за [президентом США Джо] Байденом в борьбе с Россией", - говорится в заявлении.