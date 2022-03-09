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30 минут назад

Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе энергоносителей из России

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что Соединенные Штаты "остаются наедине с собой" в вопросе бойкотирования российского газа и нефти. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление политика.

Трамп рассказал о корыстных планах Европы
Фото: ReutersReuters

"Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за [президентом США Джо] Байденом в борьбе с Россией", - говорится в заявлении.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий ввоз из России сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива, масел и продуктов их перегонки, а также угля и газа.

Администрация президента США выразила уверенность, что "этот шаг лишит Россию доходов в виде миллиардов долларов, которые она получала ежегодно за счет американских водителей и потребителей".

Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту нефтепродуктов и угля из РФ до 22 апреля. В посольстве России в США, комментируя решение, сказали, что санкционное давление на Россию перешло все границы политического и экономического смысла.

Отмечалось, что американские граждане и так уже столкнулись с ростом цен на бензин, электроэнергию и отопление, а от решения своих властей пострадают еще больше. В дипведомстве подчеркнули, что России есть куда перенаправить свою высококачественную и конкурентоспособную продукцию.

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