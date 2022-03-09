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23 минуты назад

В Британии объявили преступлением появление в небе самолетов РФ

Елена Прошина

Лондон будет расценивать появление любого российского самолета в воздушном пространстве Великобритании как уголовное преступление, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на министра транспорта Британии Гранта Шэппса.

В Британии объявили преступлением появление в небе самолетов РФ
Фото: ТАССТАСС

«Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — заявил политик.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс сообщила, что Лондон готов ввести новые санкции против Москвы 15 марта. В настоящее время под ограничения Великобритании попали более 500 юридических и физических лиц.

Напомним, палата общин британского парламента одобрила законопроект об экономических преступлениях, а также поддержала поправки, упрощающие процедуру ареста недвижимости, которая могла быть приобретена на территории Соединенного Королевства.

В мире,Законопроекты,Громкие уголовные дела ,Парламент Великобритании,
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