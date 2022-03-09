Раскрыта главная цель США на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала цель своей страны на Украине.
«С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина», - заявила Нуланд во время слушаний в конгрессе.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что охладел к идее вступления его страны в НАТО.
А советник главы офиса президента, член переговорной делегации Украины Михаил Подоляк рассказал, при каких условиях Киев может отказаться от своего намерения вступить в НАТО.