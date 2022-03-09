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21 минуту назад

Выяснилась цель США на Украине

Свободная прессаСвободная пресса

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала цель своей страны на Украине.

Раскрыта главная цель США на Украине
Фото: ТАССТАСС

«С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина», - заявила Нуланд во время слушаний в конгрессе.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что охладел к идее вступления его страны в НАТО.

А советник главы офиса президента, член переговорной делегации Украины Михаил Подоляк рассказал, при каких условиях Киев может отказаться от своего намерения вступить в НАТО.

Вашингтон нашел способ урегулировать конфликт на Украине

В мире,Советники Путина,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,Владимир Путин,НАТО,
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