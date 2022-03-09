Раскрыта главная цель США на Украине

«С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина », - заявила Нуланд во время слушаний в конгрессе.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что охладел к идее вступления его страны в НАТО.