Зеленский вновь захотел сесть за стол переговоров с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь призвал к переговорам с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Президент записал очередное видеообращение, которое опубликовано его в Telegram-канале.

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«Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе вторых переговоров стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и временном прекращении огня. Но, как ранее заявил глава российской делегации Владимир Мединский, Киев неоднократно нарушал соглашение.

В свою очередь третий раунд переговоров РФ и Украины завершился на территории Белоруссии вечером 7 марта. Ключевым вопросом встречи стало обеспечение гуманитарных коридоров, по информации Киева, в этом вопрос удалось добиться позитивных подвижек.