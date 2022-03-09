Вучич пояснил, почему Сербия встала на сторону Запада

"Мы настаиваем на соблюдении территориальной целостности государств, это наш принцип. На этом мы основываем сохранение Косово и Метохии как части Сербии. Если бы не осудили вторжение на Украину, мы никогда бы больше не имели морального права приводить этот аргумент", - сказал Вучич.