Вучич пояснил, почему Сербия встала на сторону Запада

Власти Сербии поддержали в ООН резолюцию с осуждением специальной военной операции России на Украине, потому что в противном случае не могли бы настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА "Новости".
"Мы настаиваем на соблюдении территориальной целостности государств, это наш принцип. На этом мы основываем сохранение Косово и Метохии как части Сербии. Если бы не осудили вторжение на Украину, мы никогда бы больше не имели морального права приводить этот аргумент", - сказал Вучич.
Также он высказался касательно санкций в отношении России.
"Что касается санкций, может быть я принужден, может быть я слаб, а они все храбрые, но это говорят люди, которые мешками выдавали сербов Гааге (международному трибуналу по бывшей Югославии – прим. "Газета.Ru")", - заявил сербский президент.
По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, американские послы во всех странах убеждают государства присоединиться к санкциям против России.
Кроме стран, многие зарубежные компании уходят с рынка. Так, американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks приостанавливает свою работу в России. Отказываются работать в РФ Adidas, Nike, Puma, Levi`s, Intel, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder и многие другие. Но некоторые компании объявили, что останутся в стране.