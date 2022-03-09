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9 минут назад

Вучич пояснил, почему Сербия осудила Россию в ООН

Газета.RuГазета.Ru

Власти Сербии поддержали в ООН резолюцию с осуждением специальной военной операции России на Украине, потому что в противном случае не могли бы настаивать на принципе территориальной целостности в ситуации с Косово и Метохией. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА "Новости".

Вучич пояснил, почему Сербия встала на сторону Запада
Фото: Darko Vojinovic/APDarko Vojinovic/AP

"Мы настаиваем на соблюдении территориальной целостности государств, это наш принцип. На этом мы основываем сохранение Косово и Метохии как части Сербии. Если бы не осудили вторжение на Украину, мы никогда бы больше не имели морального права приводить этот аргумент", - сказал Вучич.

Также он высказался касательно санкций в отношении России.

"Что касается санкций, может быть я принужден, может быть я слаб, а они все храбрые, но это говорят люди, которые мешками выдавали сербов Гааге (международному трибуналу по бывшей Югославии – прим. "Газета.Ru")", - заявил сербский президент.

По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, американские послы во всех странах убеждают государства присоединиться к санкциям против России.

Кроме стран, многие зарубежные компании уходят с рынка. Так, американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks приостанавливает свою работу в России. Отказываются работать в РФ Adidas, Nike, Puma, Levi`s, Intel, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder и многие другие. Но некоторые компании объявили, что останутся в стране.

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