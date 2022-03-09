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58 минут назад

В Великобритании задержали российский самолет

Газета.RuГазета.Ruиещё 20

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил о задержании российского самолета в рамках санкций. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News. По его словам, самолет задержали в городе Фарнборо в графстве Хэмпшир.

В Великобритании задержали российский самолет
Фото: Matt Dunham/APMatt Dunham/AP

В настоящее время ведется расследование, устанавливается владелец самолета.

Ранее Лондон приравнял к уголовному преступлению появление любого российского самолета в воздушном пространстве Соединенного Королевства. Великобритания стала одной из первых стран, которые закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Это произошло в ночь на 25 февраля. Евросоюз ввел аналогичное ограничение с 28 февраля, а также ввел запрет на продажу самолетов российским авиакомпаниям. Позже свое воздушное пространство для России закрыли США, Швейцария, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, Канада.

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