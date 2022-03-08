Зеленский поблагодарил Байдена за запрет импорта энергоносителей из РФ

«Благодарен США и личному руководству президента США за то, что они нанесли удар в самое сердце военной машины (президента России Владимира — прим. «Ленты.ру») Путина и запретили нефть, газ и уголь на рынке США. Призываю другие страны и лидеров последовать примеру», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.