Министерство юстиции Украины проинформировало о введении моратория на выполнение обязательств перед Российской Федерацией или лицами, с ней связанными. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook украинского ведомства во вторник.

"Установлен мораторий (запрет) на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются Российская Федерация или лица, связанные с ней", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Минюсте сообщили, что есть исключения. В частности, мораторий не применяется "к гражданам РФ, проживающим на территории Украины на законных основаниях", а также "к юрлицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане РФ" либо граждане Украины и граждане России, "проживающие на Украине на законных основаниях".