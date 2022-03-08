Запад разработает аналог плана Маршалла для Украины

"Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", - сказал британский премьер.