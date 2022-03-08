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25 минут назад

Джонсон: Запад разработает аналог плана Маршалла для восстановления Украины

ТАССТАССиещё 2

Западные страны намерены разработать план по восстановлению Украины. Об этом во вторник журналистам заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи в Лондоне с председателями правительств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

Запад разработает аналог плана Маршалла для Украины
Фото: ReutersReuters

"Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", - сказал британский премьер.

Джонсон подготовил план действий по Украине

В мире,Борис Джонсон,
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