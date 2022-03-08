В Британии назвали срок отказа от российской нефти

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг заявил, что Соединенное Королевство откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Этот переход даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса в Великобритании», - заявил он.

Он полагает, что предприятиям следует использовать отпущенное время, с тем, чтобы аккуратно перейти на ресурсы от других поставщиков и не затронуть потребителей.

«Правительство также будет работать с компаниями через новую целевую группу по нефти, чтобы помочь им использовать этот период для поиска альтернативных источников», - рассказал министр.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил ранее, пишет ТАСС, что отказ от российской нефти приведет к тяжелейшим последствиям для мирового рынка. В частности, цена может подняться до $300 за баррель.

Кроме того, запрет на нефть из России приведет к тому, что резко поднимутся цены на топливо, отопление и электроэнергию в европейских странах и Америке.