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11 минут назад

Европейцев призвали понизить температуру в квартирах

Елена Прошина

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, выступая на конференции в Брюсселе, заявил, что жителям европейских государств следует понизить температуру в своих квартирах. Это повысит энергоустойчивость Европейского союза перед лицом России. Об этом пишет ТАСС.

Европейцев призвали понизить температуру в квартирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию», - рассказал он, представляя план ЕК по отказу от энергоресурсов из РФ.

Он полагает, что европейцам необходимо не так сильно отапливать свои квартиры и дома, как ранее.

«Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России», - уверяет Тиммерманс.

Ранее сообщалось, что эксперты НАТО изучают возможность строительства газопровода, соединяющего Францию с Каталонией. По мнению специалистов альянса, трубопровод мог бы несколько снизить зависимость стран Центральной Европы от российского голубого топлива.

В мире,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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