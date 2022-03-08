Европейцев призвали понизить температуру в квартирах

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, выступая на конференции в Брюсселе, заявил, что жителям европейских государств следует понизить температуру в своих квартирах. Это повысит энергоустойчивость Европейского союза перед лицом России. Об этом пишет ТАСС.
«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию», - рассказал он, представляя план ЕК по отказу от энергоресурсов из РФ.
Он полагает, что европейцам необходимо не так сильно отапливать свои квартиры и дома, как ранее.
«Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России», - уверяет Тиммерманс.
Ранее сообщалось, что эксперты НАТО изучают возможность строительства газопровода, соединяющего Францию с Каталонией. По мнению специалистов альянса, трубопровод мог бы несколько снизить зависимость стран Центральной Европы от российского голубого топлива.