Посол Антонов заявил, что США боятся нарушения Украиной конвенции о биологическом оружии

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о наличии на Украине объектов биологических исследований, передает РИА "Новости". По ее словам, американская сторона обеспокоена тем, что войска РФ могут попытаться взять такие объекты под свой контроль. "Поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил", — сказала политик. Ранее начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что на Украине действовали 30 биологических лабораторий. До этого Минобороны РФ опубликовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что во время специальной военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, которую финансировало Минобороны США. Он указал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Конашенков добавил, что в настоящее время документы анализируют российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, и в ближайшее время будут представлены результаты их анализа. Он также заявил, что эти документы подтверждают, что "в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия". 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.