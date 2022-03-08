Делегации ЕС бойкотировали выступление России на заседании ОЗХО

«Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем "цинизме", хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)», - заявил Васси.