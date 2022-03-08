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36 минут назад

Делегации ЕС бойкотировали выступление России на заседании ОЗХО

Илья Родин

Посол Франции в Нидерландах Люис Васси рассказал в своем Twitter, что все делегации стран Евросоюза и их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия во время выступления представителя России. Об этом пишет РИА «Новости».

Делегации ЕС бойкотировали выступление России на заседании ОЗХО
Фото: ReutersReuters

«Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем "цинизме", хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)», - заявил Васси.

Французский дипломат добавил, что во время мероприятия зачитал заявление Евросоюза об украинских событиях.

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Ранее сообщалось, что члены западных делегаций покинули зал во время трансляции выступления главы российского МИД Сергей Лаврова на конференции ООН.

Отмечается, что поступок дипломатов за пределами зала приветствовали аплодисментами. Для того, чтобы послушать речь российского министра, остались делегации Сирии, Венесуэлы, Алжира.

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