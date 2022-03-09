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34 минуты назад

Россия и Украина продлили работу гуманитарного коридора из Сум

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Россия и Украина договорились, что работа гуманитарного коридора из Сум в Полтаву для эвакуации граждан и подвоза помощи будет продлена до вечера 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Дмитрия Живицкого.

Россия и Украина продлили работу гуманитарного коридора из Сум
Фото: ReutersReuters

По его словам, граждане смогут безопасно покинуть окруженный город вплоть до 22:00 по московскому времени.

Жители имеют возможность воспользоваться как личным транспортом, так и автобусами, которые будут поданы в 15:00. Они будут предназначены прежде всего для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, стариков и инвалидов.

Эвакуация из Сум в Полтаву началась накануне, 8 марта, после переговоров России и Украины. Колонна выехала из города, сопровождаемая автомобилями с наклейками, на которых изображен большой красный крест. Российские военные сохраняли «режим тишины».

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