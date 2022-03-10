Венесуэла бьет в набат: Мадуро предупредил о сползании к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду призвал мировое сообщество к ответственному поведению и недопущению эскалации напряженности. Санкционные механизмы влияния на экономики отдельных стран являются, по его мнению, предпосылками к перерастанию ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера.

"Венесуэла бьет в набат, <...> мировая война уже началась, и ее первая фаза носит экономический характер. Санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, стали, пшеницы, удобрений, кукурузы, риса, сырья в целом, неопределенность с ценами на продовольствие, сырье, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем. [Это делается для того,] чтобы выкручивать руки странам и регионам", - заявил президент Боливарианской Республики.

Он также призвал отказаться от дальнейшего расширения санкционного противостояния, которое, по его мнению, в конечном итоге может поставить под угрозу существование человечества и планеты, "в случае ядерной войны". "Венесуэла вносит скромный вклад в мировую геополитику, но наше слово имеет вес, и к нему прислушиваются", - сказал глава государства.