Янукович назвал причины своего отъезда из Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что его отъезд из страны являлся единственным шансом избежать гражданской войны. Об этом пишут РИА «Новости».
«Наверное, не было дня и ночи за последние восемь лет, когда бы я не думал, правильно ли я поступил, покинув Украину», - заявил Янукович.
Он полагает, что «это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины».
Янукович отметил также, что «к сожалению, его жертва тогда, в 2014-м году, не остановила майданную власть».
Ранее сообщалось, что Виктор Янукович призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского принять любые меры для того, чтобы остановить кровопролитие в стране.
Он сказал, что если будет достигнуто мирное соглашение, то Зеленскому «будут благодарны украинский народ и партнеры на Западе».