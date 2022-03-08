Янукович назвал причины своего отъезда из Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что его отъезд из страны являлся единственным шансом избежать гражданской войны. Об этом пишут РИА «Новости».

«Наверное, не было дня и ночи за последние восемь лет, когда бы я не думал, правильно ли я поступил, покинув Украину», - заявил Янукович.

Он полагает, что «это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины».

Янукович отметил также, что «к сожалению, его жертва тогда, в 2014-м году, не остановила майданную власть».

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского принять любые меры для того, чтобы остановить кровопролитие в стране.