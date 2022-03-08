Киев представил Москве и Красному Кресту маршруты гуманитарных коридоров

«Мы также прислали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты по гуманитарным коридорам: Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины», — добавила Верещук в своем видеообращении.