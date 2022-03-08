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13 минут назад

Талибы поздравили женщин с 8 марта

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Сторонники радикального движения "Талибан", пришедшие к власти в Афганистане, поздравили женщин с Международным женским днем. Об этом говорится в заявлении афганского министерств иностранных дел, передает РИА "Новости".

Талибы поздравили женщин с 8 марта
Фото: ReutersReuters

Талибы пожелали представительницам прекрасного пола благоприятного 8 марта. Кроме того в заявлении говорится, что военные действия в стране "пагубно" сказались на жизни местных женщин. Теперь талибанское правительство надеется обеспечить "достойные и благоприятные" условия жизни для афганок.

Ранее глава Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - Кэтрин Рассел заявила, что "Талибан" демонстрирует готовность разрешить девочкам вернуться в школу. После прихода к власти в Афганистане боевиков движения "Талибан", девочкам после седьмого класса фактически запрещено ходить в школы. Возврат образования для девочек является одним из ключевых требований к режиму талибов со стороны международного сообщества.

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