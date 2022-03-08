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51 минуту назад

Кулеба назвал условие усиления санкций против Белоруссии

RT на русскомRT на русском

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рестрикции в отношении Белоруссии могут быть усилены, если белорусская армия перейдёт границу Украины.

Кулеба назвал условие усиления санкций против Белоруссии
Фото: EPAEPA

Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть санкций против Белоруссии уже есть, будут ещё сильнее, если белорусская армия пересечёт украинскую границу», — сказал Кулеба.

4 марта Еврокомиссия сообщила, что приостановила программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Совет министров северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Евросоюз ввёл санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине.

Парламент Совета Республики Национального собрания Белоруссии призвал западных политиков и парламентариев остановиться и прекратить реализовывать «безрассудную политику» в отношении Минска.

В мире,Дмитрий Кулеба,Еврокомиссия,ЕС,
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