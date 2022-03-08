Сын Трампа посмеялся над «успехами» Байдена и армии Украины

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший опубликовал коллаж из фотографий и высмеял нынешнего главу американского государства Джо Байдена и заявления Украины об успешных операциях против России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на страницу политика в Telegram.

Фото: Reuters Reuters

«Вещи, которых на самом деле никогда не было», — написал Трамп-младший.

На коллаже соединены четыре фотографии. На одной из них снимок президента США Джо Байдена с подписью «81 миллион голосов». Трамп-младший таким образом намекает, что официальные итоги последних президентских выборов в США были сфальсифицированы.

Остальные снимки связаны с ситуацией на Украине. На первом изображен военный пилот с подписью «призрак Киева». Ранее власти Украины сообщали, что пилот с таким прозвищем добился больших успехов в воздушных боях с ВКС России, однако не предоставили никаких доказательств своим словам.

На втором кадре изображен остров Змеиный. В Киеве утверждали, что пограничники защищали его до самой смерти и не сдались в плен к врагу. Но затем в Министерстве обороны РФ заявили, что 82 военнослужащих ВСУ, расквартированных в этом районе, добровольно сложили оружие и сдались российским военным.