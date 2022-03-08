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10 минут назад

Сын Трампа посмеялся над «успехами» Байдена и армии Украины

Елена Прошина

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший опубликовал коллаж из фотографий и высмеял нынешнего главу американского государства Джо Байдена и заявления Украины об успешных операциях против России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на страницу политика в Telegram.

Сын Трампа посмеялся над «успехами» Байдена и армии Украины
Фото: ReutersReuters

«Вещи, которых на самом деле никогда не было», — написал Трамп-младший.

На коллаже соединены четыре фотографии. На одной из них снимок президента США Джо Байдена с подписью «81 миллион голосов». Трамп-младший таким образом намекает, что официальные итоги последних президентских выборов в США были сфальсифицированы.

Остальные снимки связаны с ситуацией на Украине. На первом изображен военный пилот с подписью «призрак Киева». Ранее власти Украины сообщали, что пилот с таким прозвищем добился больших успехов в воздушных боях с ВКС России, однако не предоставили никаких доказательств своим словам.

На втором кадре изображен остров Змеиный. В Киеве утверждали, что пограничники защищали его до самой смерти и не сдались в плен к врагу. Но затем в Министерстве обороны РФ заявили, что 82 военнослужащих ВСУ, расквартированных в этом районе, добровольно сложили оружие и сдались российским военным.

На третьей фотографии изображена украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках. Как писали западные СМИ, девушка вступила в ряды ВСУ и приняла участие в боевых действиях. Позже оказалось, что снимок сделан до эскалации конфликта на Украине, а у модели в руках автомат для игры в страйкбол.

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В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Минобороны России,
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