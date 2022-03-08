Зеленского наградили государственным орденом Чехии

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По информации агентства, Зеленский был удостоен высшей государственной награды Чехии — ордена Белого Льва. Земан сообщил, что «решил пойти навстречу пожеланиям» и поэтому наградил президента Украины. Известно, что в рамках торжественной церемонии также проходил сбор средств в поддержку страны.

Ранее сообщалось, что чешское правительство одобрило передачу Украине на безвозмездной основе оружия и боеприпасов на сумму 17 миллионов крон (около 731 тысячи долларов). Оружейные заводы приготовились передать Киеву пулеметы, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов.