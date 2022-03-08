Япония расширила санкции против России

Япония ввела новые санкции против 20 россиян и двух российских компаний. Об этом сообщили в МИДе РФ .

«Япония ввела персональные санкции в отношении еще 20 граждан РФ, [также Япония] расширяет санкции на еще две российские организации», — передает информацию МИДа РИА «Новости».

Сообщается, что санкции также направлены в адрес Белоруссии. Ограничения коснутся 12 граждан и 10 организаций страны. Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в отношении Минобороны Белоруссии, включая Вооруженные силы, органы правопорядка и занимающиеся разведкой организации.