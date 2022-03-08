Австралия объявила о новых мерах против России

Австралия вводит санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно заявлению главы ведомства Марис Пейн, новые ограничительные меры затронут российские российские Вооруженные силы и военачальников. Так, против ВС России вводятся целевые финансовые ограничения, а против шести российских военных командиров, причастных к осуществлению спецоперации на Украине, — экономические рестрикции и запрет на въезд. Также Канберра введет санкции против десяти граждан, представляющих для Москвы стратегический интерес, за «разжигание вражды» в отношении Украины и «пропаганду» в России.

Ранее Япония объявила о новых санкциях против России и Белоруссии. В министерстве иностранных дел страны рассказали, что дополнительные ограничительные меры были введены против 20 россиян и двух российских организаций, а также 12 белорусов и 10 белорусских организаций.