В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
2 часа назад

Австралия объявила о новых санкциях против России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Австралия вводит санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Австралия объявила о новых мерах против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению главы ведомства Марис Пейн, новые ограничительные меры затронут российские российские Вооруженные силы и военачальников. Так, против ВС России вводятся целевые финансовые ограничения, а против шести российских военных командиров, причастных к осуществлению спецоперации на Украине, — экономические рестрикции и запрет на въезд. Также Канберра введет санкции против десяти граждан, представляющих для Москвы стратегический интерес, за «разжигание вражды» в отношении Украины и «пропаганду» в России.

Ранее Япония объявила о новых санкциях против России и Белоруссии. В министерстве иностранных дел страны рассказали, что дополнительные ограничительные меры были введены против 20 россиян и двух российских организаций, а также 12 белорусов и 10 белорусских организаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители