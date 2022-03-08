Эксперты назвали самые опасные города мира в 2021 году

Город Самора в штате Мичоакан на западе Мексики стал самым опасным в мире в 2021 году по версии мексиканской неправительственной организации " Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции ". Составленный ее экспертами новый рейтинг из 50 крупных населенных пунктов был обнародован в понедельник.

В прошлом году уровень убийств в Саморе достиг почти 197 случаев на каждые 100 тыс. жителей. За ним в рейтинге расположились еще семь мексиканских городов: Сьюдад-Обрегон, Сакатекас, Тихуана, Селайя, Сьюдад-Хуарес, Энсенада и Уруапан. Девятое место занял Сент-Луис, находящийся в США. В общей сложности в список вошли 18 мексиканских городов, как и по итогам 2020 года.

"Мексика уже три года остается мировым эпицентром смертоносного насилия в городах, - отмечают составители рейтинга. - Это не случайность, а результат политики под названием "объятия вместо пуль", проводимой правительством президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая состоит в том, чтобы оставлять преступным группировкам почти полную свободу убивать, похищать, заниматься вымогательством и грабежами".

В 2021 году жертвами насилия в Мексике, согласно официальным данным, стали 33 308 человек, на 1 246 меньше, чем годом ранее. Во второй половине февраля текущего года министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес заявила, что в январе число убийств достигло минимального уровня за последние пять лет. Несмотря на это, газета Milenio со ссылкой на Минобороны сообщила, что в ряде регионов усилия властей по борьбе с преступностью пока не принесли результатов. Согласно подсчетам ведомства, с 13 августа 2021 года по 16 февраля 2022 года в штате Сакатекас число убийств увеличилось на 10%, в Мичокане - на 9%, в штате Мехико - на 5%.