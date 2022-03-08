США поставили ультиматум Китаю из-за России

США пригрозили Китаю ответными мерами, если Пекин откажется от санкций против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги", — указала представительница США.
Сейчас Китай не выступает против антироссийских санкций, почеркнула Псаки.
Ранее в Белом доме анонсировали санкции против РФПИ. Также США официально ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Аналогичное решение принял Евросоюз. ЕС также ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Также стало известно, что Белый дом попросил у Конгресса $6,4 млрд "на украинский кризис".