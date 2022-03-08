Мэр Львова попросил помощи в размещении беженцев

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город принял уже 200 тысяч беженцев и находится на грани своих возможностей, пишет РИА Новости.

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Сообщается также, что Садовой попросил у международных организаций помощи в размещении украинцев, прибывающих в город. Он добавил, что известные люди должны оказывать публичную поддержку беженцам в этой ситуации.

Сообщалось, что Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. До 03:00 мск 8 марта Украина должна представить письменное согласование подходов и гарантии по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах.