Россия объявляет на Украине режим тишины

Будут открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Москва предлагает Киеву согласовать их организацию и время функционирования до 03:00 мск 8 марта.
Информация об этом будет доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций, сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Из Донбасса на территорию России эвакуированы более 173 тыс. человек, из них более 44 тыс. — дети, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, из-за неспособности Украины обеспечить работу гумкоридоров обстановка в большом числе городов приобрела характер гуманитарной катастрофы. С просьбой об эвакуации к ВС РФ с Украины обратились более 2 млн граждан, сообщили в Минобороны РФ.