Россия объявляет на Украине режим тишины

Будут открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Москва предлагает Киеву согласовать их организацию и время функционирования до 03:00 мск 8 марта.

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Информация об этом будет доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций, сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.