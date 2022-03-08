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1 час назад

МИД Украины: Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций

Ura.RuUra.Ru

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

МИД Украины: Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций
Фото: ReutersReuters

«Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций», — сообщил Кулеба, передает РИА «Новости».

Четвертый антироссийский санкционный пакет вскоре будет анонсирован. Пока неизвестно, какие ограничения там есть.

Ранее уже говорилось о планах ЕС ввести ограничения для России. Тогда речь шла о том, что экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов. Кроме того, 2 марта ЕС отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

В мире,Дмитрий Кулеба,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,ЕС,
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