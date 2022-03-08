МИД Украины: Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом 7 марта сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

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«Евросоюз готовит России четвертый пакет санкций», — сообщил Кулеба, передает РИА «Новости».

Четвертый антироссийский санкционный пакет вскоре будет анонсирован. Пока неизвестно, какие ограничения там есть.

Ранее уже говорилось о планах ЕС ввести ограничения для России. Тогда речь шла о том, что экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов. Кроме того, 2 марта ЕС отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT.