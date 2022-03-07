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26 минут назад

Макрон указал на необходимость с уважением относиться к России

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон призвал с уважением относиться к российскому народу
Фото: ReutersReuters

Выступая перед своими сторонниками, баллотирующийся на второй срок политик отметил важность продолжения диалога даже при имеющихся разногласиях.

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», — указал он.

6 марта Макрон созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Глава Кремля рассказал французскому коллеге о ходе переговорного процесса Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. В начале марта президент Франции также заявил о планах поддерживать контакт с российской стороной ради «прекращения военных действий».

Ранее Макрон решил поддерживать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он сказал об этом во время телеобращения к нации.

«Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным», — сказал он.

По словам французского лидера, диалог призван убедить в «необходимости прекращения военных действий».

Он добавил, что Франция готова помочь проходящим переговорам, чтобы не допустить, «пока это не поздно, распространения конфликта».

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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