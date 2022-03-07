Боррель обратился к Китаю за помощью по ситуации на Украине

«У меня был долгий разговор с китайским министром. На мой взгляд, речь не идет о посредничестве. Но очевидно, что Китай имеет влияние на Россию. Мы обсудили текущую ситуацию, ее причины, ее возможное продолжение», - сказал Боррель.