Боррель обратился к Китаю за помощью по ситуации на Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обратился к главе китайского МИД с просьбой о помощи в вопросе прекращения огня на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».
«У меня был долгий разговор с китайским министром. На мой взгляд, речь не идет о посредничестве. Но очевидно, что Китай имеет влияние на Россию. Мы обсудили текущую ситуацию, ее причины, ее возможное продолжение», - сказал Боррель.
Он добавил, что обратился к видному китайскому дипломату за помощью по Украине.
«Я попросил Китай сыграть возможную роль и стать частью дипломатических усилий для немедленного прекращения огня и переговоров… Очевидно, что Китай может сыграть роль», - рассказал глава дипломатии ЕС.
Отмечается, что представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано на брифинге сообщил о том, что его ведомство ведет переговоры с различными международными партнерами, способными сыграть роль посредников между Россией и Украиной.