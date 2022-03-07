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33 минуты назад

Боррель обратился к Китаю за помощью по ситуации на Украине

Елена Прошина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обратился к главе китайского МИД с просьбой о помощи в вопросе прекращения огня на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Боррель обратился к Китаю за помощью по ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

«У меня был долгий разговор с китайским министром. На мой взгляд, речь не идет о посредничестве. Но очевидно, что Китай имеет влияние на Россию. Мы обсудили текущую ситуацию, ее причины, ее возможное продолжение», - сказал Боррель.

Он добавил, что обратился к видному китайскому дипломату за помощью по Украине.

«Я попросил Китай сыграть возможную роль и стать частью дипломатических усилий для немедленного прекращения огня и переговоров… Очевидно, что Китай может сыграть роль», - рассказал глава дипломатии ЕС.

Китай считает, что проблема Тайваня и вопрос Украины в корне отличаются

Отмечается, что представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано на брифинге сообщил о том, что его ведомство ведет переговоры с различными международными партнерами, способными сыграть роль посредников между Россией и Украиной.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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