Джонсон: Запад не может нормализовать отношения с РФ

«Мир, несомненно, меняется. Полагаю, что после вторжения на Украину нам нельзя исходить из того, что возможно возвращение к статус-кво, новая нормализация, как это было после вторжения в Крым в 2014 году, его захвата и захвата Донбасса», - сказал Джонсон.