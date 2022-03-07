Джонсон: Запад не может нормализовать отношения с РФ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Запад не может нормализовать отношения с РФ, как после событий 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Мир, несомненно, меняется. Полагаю, что после вторжения на Украину нам нельзя исходить из того, что возможно возвращение к статус-кво, новая нормализация, как это было после вторжения в Крым в 2014 году, его захвата и захвата Донбасса», - сказал Джонсон.
По его словам, ситуация изменилась и «необходимо задуматься о нашей коллективной безопасности».
Ранее Джонсон заявил, что ни одна западная страна не отправит войска на украинскую территорию. Последствия подобного решения «было бы очень трудно контролировать».