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1 час назад

Джонсон: Запад не может нормализовать отношения с РФ

Елена Прошина

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Запад не может нормализовать отношения с РФ, как после событий 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Джонсон: Запад не может нормализовать отношения с РФ
Фото: ReutersReuters

«Мир, несомненно, меняется. Полагаю, что после вторжения на Украину нам нельзя исходить из того, что возможно возвращение к статус-кво, новая нормализация, как это было после вторжения в Крым в 2014 году, его захвата и захвата Донбасса», - сказал Джонсон.

По его словам, ситуация изменилась и «необходимо задуматься о нашей коллективной безопасности».

Ранее Джонсон заявил, что ни одна западная страна не отправит войска на украинскую территорию. Последствия подобного решения «было бы очень трудно контролировать».

В мире,Борис Джонсон,
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