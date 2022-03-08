Блинкен обсудил с главой МИД Израиля военную операцию на Украине

"Госсекретарь <...> Блинкен встретился сегодня [в понедельник] в Риге с главой МИД Израиля <...>, чтобы обменяться мнениями относительно того, как остановить <...> необоснованное нападение <...> на Украину и ее народ, а также [обсудить] срочную необходимость того, чтобы РФ прекратила агрессию, разрешила гуманитарные коридоры и полностью вывела [свои силы] с Украины", - отмечается в сообщении.