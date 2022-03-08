В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
27 минут назад

Блинкен обсудил с главой МИД Израиля военную операцию на Украине

ТАССТАССиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в понедельник на встрече в Риге обсудили ситуацию на Украине, а также Иран. Об этом сообщила по итогам переговоров пресс-служба Госдепартамента.

Блинкен обсудил с главой МИД Израиля военную операцию на Украине
Фото: ReutersReuters

"Госсекретарь <...> Блинкен встретился сегодня [в понедельник] в Риге с главой МИД Израиля <...>, чтобы обменяться мнениями относительно того, как остановить <...> необоснованное нападение <...> на Украину и ее народ, а также [обсудить] срочную необходимость того, чтобы РФ прекратила агрессию, разрешила гуманитарные коридоры и полностью вывела [свои силы] с Украины", - отмечается в сообщении.

"Они также обсудили вызовы, связанные с Ираном, и согласились с тем, что нельзя допустить получения Ираном ядерного оружия. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность администрации [США] безопасности Израиля", - добавили в Госдепе.

В мире,Яир Лапид,Энтони Блинкен,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители