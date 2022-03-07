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2 часа назад

Шольц заявил о необходимости продолжения поставок ресурсов из РФ

Елена Прошина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что федеральное правительство решило продолжить бизнес с российскими компаниями - поставщиками энергоносителей. Вместе с тем, Берлин будет искать альтернативные варианты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Германии.

Шольц заявил о необходимости продолжения поставок ресурсов из РФ
Фото: ReutersReuters

«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией», - рассказал Шольц.

Он рассказал о причинах того, что на поставки энергоносителей из РФ пока не наложены ограничительные меры, при том, что делается все, чтобы «сильно ударить по России».

«Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из России. Сейчас нет другого способа обеспечить энергопоставки в Европу для производства тепла, для транспорта, электроснабжения и промышленности», - уточнил канцлер ФРГ.

Вместе с этим, Шольц одобрил санкции западных государств, введенные против РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Эксперты Reuters сообщили ранее, что полный отказ европейских стран от российских нефти и газа причинит экономике ЕС катастрофический ущерб.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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