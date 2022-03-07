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19 минут назад

В Интерполе ответили на призывы исключить Россию из организации

Газета.RuГазета.Ru

В Интерполе прокомментировали призывы исключить Россию из организации, передает РИА «Новости».

В Интерполе ответили на призывы исключить Россию из организации
Фото: ReutersReuters

В ведомстве подчеркнули, что только Генеральная ассамблея Интерпола может принимать решения, касающиеся членства стран в организации. Генсекретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства России, уточнили в организации.

Британия просит немедленно исключить Россию из Интерпола

Ранее Великобритания потребовала немедленного исключения России из Интерпола. Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала действия РФ «прямой угрозой безопасности» сотрудничеству правоохранительных органов на международном уровне.

По данным МИД Соединенного королевства, приостановить членство российского бюро в Интерполе попросило украинское правительство.

Между тем глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что российское бюро Интерпола в 2021 году смогло разыскать более 100 преступников.

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