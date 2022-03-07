Украинская делегация прибыла на переговоры в Беловежскую пущу

Третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной состоится в Беловежской пуще. Представители украинской стороны уже прибыли на него на вертолетах. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что украинская сторона прибыла с некоторым опозданием. По словам главы делегации РФ, помощника президента РФ Владимира Мединского, задержка украинцев стала своего рода «дипломатической традицией». Он также рассказал о целях встречи представителей двух стран.

«Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режим работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, в которых мы обещали, эти коридоры со стороны нашей армии и вооруженных сил Донбасса открыты, огонь прекращен», - заявил Мединский.

Он добавил также, что на мирных переговорах будут обсуждаться те же вопросы, что и ранее, то есть, урегулирование конфликта с учетом интересов обеих сторон, разнообразные гуманитарные аспекты.