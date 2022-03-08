В Японии назвали южную часть Курил своей "исконной территорией"

Япония не меняет своей позиции по поводу южной части Курильских островов и считает эти территории "исконно японскими". С таким утверждением выступил во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, в ходе парламентских дебатов.

"Северные территории (так в Японии называют российские южные Курильские острова) - это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями. Изменений в нашей позиции по этому поводу нет", - сказал он.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.