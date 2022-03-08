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37 минут назад

Глава японского МИД назвал южную часть Курил "исконной территорией Японии"

ТАССТАССиещё 4

Япония не меняет своей позиции по поводу южной части Курильских островов и считает эти территории "исконно японскими". С таким утверждением выступил во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, в ходе парламентских дебатов.

В Японии назвали южную часть Курил своей "исконной территорией"
Фото: ТАССТАСС

"Северные территории (так в Японии называют российские южные Курильские острова) - это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями. Изменений в нашей позиции по этому поводу нет", - сказал он.

При бывшем премьер-министре Синдзо Абэ Япония обычно воздерживалась от употребления фразы "исконные территории". 28 февраля директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что южные Курильские острова оккупированы Россией. Термин "оккупация" также годами не использовался руководством Японии в ходе дискуссий касательно соответствующего вопроса.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Япония расширила санкции против России

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