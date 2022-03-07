Президент Сербии не исключил рост цены нефти в 2-3 раза

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на открытии строительства турецкой фабрики Erenli в городе Лесковац на юге страны, заявил, что мировые цены на нефть могут взлететь в 2-3 раза в случае запрета на импорт из России. Об этом пишет РИА «Новости».
«Цена газа на историческом максимуме за все время, цена нефти сегодня вечером или утром будет на историческом максимуме. Если примут решение о запрете поставок российской нефти, это будет в два-три раза больше исторического максимума. Все цены сырья также улетели в небо», - рассказал Вучич.
Он уточнил, что ранее цена электроэнергии в производстве была 55-56 евро за мегаватт/час. В настоящее время она поднялась до отметки выше 400 евро за мегаватт/час.
«Люди, это ненормальные цены», - заявил президент Сербии.
По его мнению, «мир, который мы знали, рушится на наших глазах». Но, что бы ни случилось, это не помешает сербским властям продолжить снабжение страны газом и нефтью.
Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков Reuters, европейские страны не в состоянии полностью и без катастрофического ущерба для экономики отказаться от поставок из России нефти и газа.