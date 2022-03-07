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37 минут назад

Президент Сербии не исключил рост цены нефти в 2-3 раза

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на открытии строительства турецкой фабрики Erenli в городе Лесковац на юге страны, заявил, что мировые цены на нефть могут взлететь в 2-3 раза в случае запрета на импорт из России. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент Сербии не исключил рост цены нефти в 2-3 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цена газа на историческом максимуме за все время, цена нефти сегодня вечером или утром будет на историческом максимуме. Если примут решение о запрете поставок российской нефти, это будет в два-три раза больше исторического максимума. Все цены сырья также улетели в небо», - рассказал Вучич.

Он уточнил, что ранее цена электроэнергии в производстве была 55-56 евро за мегаватт/час. В настоящее время она поднялась до отметки выше 400 евро за мегаватт/час.

«Люди, это ненормальные цены», - заявил президент Сербии.

По его мнению, «мир, который мы знали, рушится на наших глазах». Но, что бы ни случилось, это не помешает сербским властям продолжить снабжение страны газом и нефтью.

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков Reuters, европейские страны не в состоянии полностью и без катастрофического ущерба для экономики отказаться от поставок из России нефти и газа.

В мире,Александр Вучич,
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