В Германии объяснили опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к Третьей мировой войне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал АRD.

«Это будет означать, что самолеты НАТО будут стрелять по российским самолетам, то есть прямое участие альянса в конфликте. Мы несем ответственность за защиту собственного населения», — заявила она.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли отмечал, что у НАТО отсутствуют планы по закрытию неба над Украиной для создания бесполетной зоны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предлагал НАТО объявить беспилотную зону над территорией его страны в качестве предупредительной меры, отмечая, что это не должно вовлечь альянс в конфликт с Россией.

В свою очередь президент России Владимир Путин предупреждал, что создание бесполетной зоны над Украиной будет расцениваться как участие в конфликте.