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47 минут назад

В ЕС осудили публикацию списка недружественных стран России

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Европейский союз (ЕС) осудил публикацию в России списка недружественных стран, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано в беседе с РИА Новости.

В ЕС осудили публикацию списка недружественных стран России
Фото: ReutersReuters

«Европейский союз осуждает публикацию правительством России 7 марта списка иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия», — заявил он.

7 марта правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

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