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1 час назад

Боррель понадеялся на сохранение импорта в ЕС нефти и газа из России

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Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на вопрос о возможности отказа от поставок нефти и газа из России при дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель понадеялся на сохранение импорта в ЕС нефти и газа из России
Фото: ReutersReuters

Боррель выразил надежду на то, что Евросоюзу не придется полностью отказываться от импорта энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что 40 процентов поставок газа в ЕС приходится на Россию.

«Вы не можете просто заменить его за одну ночь», — отметил глава Евродипломатии.

Помимо этого, он добавил, что введенные Евросоюзом против Москвы санкции «очень эффективны и пока необходимы».

Ранее Боррель назвал цель санкций Запада против России. По его словам, западные санкции против Москвы не нацелены на смену власти в России, а лишь на ослабление ее экономики, чтобы она почувствовала последствия. Глава Евродипломатии также отметил, что санкции призваны укрепить позицию Украины на переговорах.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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